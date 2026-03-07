Boy, Girl, etc. Mi-chien, mi-loup

Alors que la famille regarde un documentaire sur les loups, Boy taquine Dog sur le fait qu'il est loin de ressembler à ses lointains ancêtres. Vexé, Dog quitte la maison et croise une meute de chiens sauvages. Ça tombe à pic, il veut vivre à la dure et prouver à Boy qu'il n'est pas une mauviette ! Il adopte le comportement des chiens de rue (même si se la jouer délinquant juvénile n'est pas très naturel chez lui). À la maison, le reste du gang s'inquiète et part à sa recherche. Ils retrouvent Dog, entouré de sa nouvelle " famille " peu fréquentable. Dog va devoir choisir : rester fidèle à sa meute, ou rejoindre son ami de toujours, Boy.