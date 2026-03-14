Boy, Girl, etc. Soeurs de lait

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Lors d'un séjour à la ferme, Cheese rencontre la vache Dalila, et découvre ses origines en tant que produit laitier. Elle veut alors se rapprocher de sa " vraie " famille, sa famille de lait, et se met en tête d'intégrer Dalila à sa propre famille. Sauf que les accidents se multiplient et notre famille pourtant habituée à la diversité ne semble pas prête à accueillir du bétail sous son toit. Cheese va devoir faire la part des choses pour ne pas froisser ses frères et sœurs, tout en respectant sa vraie nature.