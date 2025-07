Patrick Bruel : itinéraire d'un surdoué Patrick Bruel : itinéraire d'un surdoué

40 ans après sa première apparition au cinéma et 30 ans après le carton de son album « Alors regarde », Patrick Bruel continue à enchanter le public avec ses films, ses pièces de théâtre et ses concerts. Retrouvez les moments forts de ce parcours singulier, jalonné de succès mais aussi d'échecs, de doutes et de remises en questions, et découvrez également le père de famille et l'homme de défis.