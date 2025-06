Buffy contre les vampires S1 E2 - Bienvenue à Sunnydale (2/2)

Diffusé le 13/02/2012

Buffy échappe de justesse aux crocs de Luke mais Jesse, un étudiant, a disparu. Buffy et Alex partent à sa recherche. Pendant ce temps, Giles et Willow font des recherches et découvrent que la fin du monde est proche. Buffy et ses amis doivent empêcher la Moisson, la cérémonie durant laquelle « Le Maître » doit revenir sur Terre par la Bouche de l'Enfer…