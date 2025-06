Buffy contre les vampires S2 E18 - Réminiscence

Diffusé le 25/08/2013

Buffy est décidée à venger Jenny et à tuer Angel. Mais, souffrante, elle est hospitalisée dans le service du Dr. Wilkinson à cause d'une forte fièvre. Le soir, elle aperçoit un jeune garçon suivi d'un homme étrange, vêtu comme un croque-mort. Elle décide de les suivre et surprend le Dr. Wilkinson en pleine discussion avec le Dr. Baker au sujet d'un patient...