Buffy contre les vampires S2 E2 - Le puzzle

Diffusé le 17/02/2012

En se promenant dans le cimetière, Buffy et Angel découvrent qu'une tombe a été profanée et que le cercueil est vide. Des corps disparaissent aussi à la morgue et la police retrouve des membres humains dans les poubelles de la ville. Chris et Éric, deux adolescents, cherchent à créer artificiellement une compagne pour Daryl, le frère mort-vivant de Chris…