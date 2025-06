Buffy contre les vampires S3 E4 - Les belles et les bêtes

Diffusé le 28/02/2012

C'est la pleine lune et Oz doit passer trois nuits enfermé dans une cage. Chacun assure son tour de garde. Tandis que Buffy patrouille avec Faith, Alex trouve le moyen de s'endormir. Un étudiant est tué par un animal sauvage et Oz est aussitôt soupçonné. Dans les bois, Buffy tombe sur Angel, renvoyé des Enfers. La Tueuse le cache et l'enchaîne...