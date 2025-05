Buffy contre les vampires S4 E12 - 314

C'est l'anniversaire de Buffy et ses amis lui ont préparé une surprise. Giles se rend dans un bar avec Ethan Rayne, un de ses vieux amis, et noie son chagrin dans l'alcool. Le lendemain, il s'aperçoit avec horreur qu'Ethan l'a transformé en démon. Maggie Walsh propose à Buffy de collaborer avec le commando Initiative et Willow se rapproche de Tara…