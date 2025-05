Buffy contre les vampires S4 E18 - La maison hantée

Buffy et Riley affrontent un vampire et un démon, qui se battent en équipe. Giles pense qu'Adam pourrait être responsable de cette alliance étonnante puisqu'il est moitié vampire, moitié démon. L'énergie produite par Buffy et Riley lorsqu'ils font l'amour a des effets étranges : une force surnaturelle pousse les gens à commettre des actes embarrassants…