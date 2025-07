Buffy contre les vampires S4 E22 - Cauchemar

Diffusé le 21/03/2012

Buffy, Alex, Willow et Giles se réunissent pour regarder des films. Quelques minutes plus tard, ils s'endorment et se retrouvent projetés dans un univers cauchemardesque : Willow utilise un pinceau pour calligraphier le dos de Tara. Puis elle aperçoit une forme qui rôde dans le désert. Il s'agit de l'esprit de la première Tueuse qui vient hanter leurs rêves…