Buffy contre les vampires S4 E9 - Le mariage de Buffy

Diffusé le 13/03/2012

Buffy et Riley se rapprochent. De son côté, Willow n'arrive pas à oublier Oz et sa tristesse se transforme en colère. Elle jette un sort qui tourne mal et affecte ses amis : Giles devient aveugle, Alex attire les démons et Buffy et Spike tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils projettent de se marier le plus rapidement possible, au grand désespoir de Riley…