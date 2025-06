Buffy contre les vampires S5 E10 - Par amour

Diffusé le 28/03/2012

L'opération de Joyce s'est bien passée et la tumeur a complètement disparu. Tandis que Dawn passe la nuit chez Alex et Anya, Buffy et Riley en profitent pour s'accorder une soirée romantique. Mais au milieu de la nuit, Riley s'enfuit discrètement par la fenêtre. Spike le suit dans un vieil immeuble abandonné. Il découvre que Riley donne son sang à des vampires...