Buffy contre les vampires S5 E7 - La faille

Diffusé le 27/03/2012

Lors d'un combat contre un vampire, Buffy est gravement blessée. Elle prend conscience de sa vulnérabilité et décide d'en savoir plus sur les précédentes tueuses. Elle rend visite à Spike et le force à lui raconter comment il en a éliminé deux : une en Chine et l'autre à New York. Spike révèle à Buffy que les toutes les tueuses possèdent un désir secret de mourir...