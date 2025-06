Buffy contre les vampires S5 E8 - Incantation

Diffusé le 27/03/2012

La santé de Joyce continue à se détériorer. Elle se rend à l'hôpital pour passer des examens et apprend qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau. Buffy veut utiliser la magie pour guérir sa mère mais Giles, Willow et Tara tentent de l'en dissuader. Dawn est menacée par un démon reptilien envoyé par Gloria pour retrouver la clé. Riley se sent délaissé par Buffy...