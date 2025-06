Buffy contre les vampires S5 E9 - Météorite

Diffusé le 28/03/2012

Buffy et Dawn sont à l'hôpital au chevet de Joyce, qui doit se faire opérer dans deux jours. Un météore s'écrase à Sunnydale. Un démon en sort et tue toutes les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Totalement désorientée par son état de santé et par l'opération qu'elle doit subir, Joyce sera la prochaine victime. Buffy doit protéger sa mère...