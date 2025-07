Buffy contre les vampires S6 E17 - À la dérive

Warren, Jonathan et Andrew libèrent un démon qui attaque Buffy et lui injecte du venin. La Tueuse commence à délirer : elle se croit internée dans un asile et ne distingue plus la fiction de la réalité. Elle est persuadée que ses amis et ses responsabilités de Tueuse ne sont que le fruit de son imagination. Willow trouve un antidote mais Buffy refuse de le prendre...