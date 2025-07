Buffy contre les vampires S6 E2 - Chaos (2/2)

Diffusé le 06/04/2012

Le rituel de résurrection a fonctionné et Buffy est en vie. Les démons à moto qui ont attaqué Sunnydale s'avèrent être des Hellions, véritables pirates des routes. Après avoir pillé la ville et détruit le robot Buffy, ils trouvent refuge dans la forêt. Buffy, qui a réussi à sortir de sa tombe grâce au sortilège de Willow, est complètement désorientée. Elle erre sans but...