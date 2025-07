Buffy contre les vampires S6 E4 - La tête sous l'eau

Diffusé le 09/04/2012

Buffy essaie de reprendre goût à la vie mais elle est confrontée à de graves problèmes d'argent. Toute la tuyauterie de la maison est à refaire et ses finances sont au plus bas. Alors qu'elle se rend à la banque pour souscrire un prêt, un énorme démon nommé M'Fashnik apparaît et trois individus en profitent pour commettre un hold-up. Giles est de retour...