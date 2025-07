Buffy contre les vampires S6 E7 - Que le spectacle commence

Diffusé le 11/04/2012

Sunnydale semble être devenue une gigantesque scène de comédie musicale. Tous les habitants s'expriment en chantant et révèlent leurs sentiments les plus profonds : Buffy se lamente d'être insensible et Spike lui avoue ses sentiments. Un démon nommé Sweet semble être à l'origine de ce mystérieux sort. Il kidnappe Dawn pour en faire sa femme...