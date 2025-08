Buffy contre les vampires S7 E5 - Crise d'identité

Willow a repris ses études et Anya est redevenue Anyanka, un démon vengeur qui a pour mission d'aider les femmes bafouées et de punir les hommes infidèles. Elle crée une araignée géante qui arrache le cœur des étudiants. Buffy doit faire face à ses obligations de Tueuse et éliminer Anya. Mais Alex est toujours amoureux de son ancienne fiancée...