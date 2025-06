Bull S6 E10 - Quelque chose dans la tête

Diffusé le 11/06/2022

Bull et son équipe viennent en aide à Linda Bloom, accusée d’avoir poignardé et tué son patron. Linda ne peut s’expliquer son geste. On lui diagnostique rapidement un méningiome qui affecte son comportement... Bull doit également gérer le départ de Marissa, partie pour un autre cabinet. Il doit la remplacer mais aucun candidat ne lui convient...