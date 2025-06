Bull S6 E11 - Jason contre Marissa

L'équipe se retrouve dans une situation tendue et sans précédent : Bull affronte Marissa et son nouveau patron au tribunal, dans une affaire mêlant un promoteur immobilier et la Mairie face à un habitant exproprié. Pendant ce temps, la vie professionnelle de Taylor la dessert dans sa bataille pour la garde de Mauricio.