Bull S6 E16 - Diana

Diffusé le 25/06/2022

Bull et Izzy sont sur le point de partir en vacances, mais leurs projets sont mis à mal lorsque Diana, l’ancienne petite amie de Bull, est accusée du meurtre de la femme de son amant et demande à Bull d’assurer sa défense. Les conflits abondent au sein de l'équipe lorsque Chunk se retrouve à défendre Diana au tribunal contre son petit ami et procureur, Robert.