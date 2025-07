Bull S6 E22 - Au revoir

Lire la vidéo

Le procès d’Ed Wilson pour homicide par négligence touche à sa fin et toute l’équipe de Bull se mobilise pour qu’il ne soit pas acquitté, ce qui l’empêcherait d’être poursuivi pour ses meurtres. En désespoir de cause, Bull va commettre l’irréparable et compromettre tout son avenir professionnel et celui de son équipe.