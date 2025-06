Bull S6 E8 - Jour de neige

Bull et son équipe défendent Clara Williams, une assistante d’agent sportif accusée d’homicide involontaire après la mort par overdose d’une athlète. L’avocat de la partie adverse n’est autre que Robert Jones, ancien camarade de promo et ennemi juré de Chunk. À quelques jours de Noël, d’importantes chutes de neige paralysent toute la ville, impactant le moral de tout le monde et particulièrement des jurés.