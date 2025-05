Bull S3 E19 - Chasseur de primes

Diffusé le 04/08/2019

Trent Bolton, un ancien collègue de Danny devenu chasseur de primes, demande de l'aide à Bull après avoir kidnappé et séquestré un homme. La bataille s'avère rude face à la jeune et présomptueuse substitut du procureur, la victime étant un pompier de New York bien sous tous rapports…