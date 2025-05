Ça glisse au pays des merveilles Ça glisse au pays des merveilles

Diffusé le 07/01/2012

Depuis sa création, le cinéma pornographique s'est fait une spécialité de détourner, en les pimentant légèrement, les succès du septième art. « Nique Bill », « Les Visiteuses », « Bienvenue chez les ch'tites coquines », « Anus beauté »… Olivier Ghis décortique les codes de ce sous-genre qui compte plus d'un millier de titres ! Pourquoi les pornocrates se plaisent-ils à se moquer du cinéma traditionnel ? Qu'en pensent les réalisateurs et les producteurs ? Un voyage amusé et curieux dans l'univers des parodies X…