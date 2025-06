Ça peut vous arriver, avec vous de A à Z avec Allianz Les cas du vol de véhicule sans effraction et du car jacking décryptés

Lire la vidéo

Vol sans effraction, carjacking, souris électronique… Ces formes de vol de véhicule se multiplient. Que couvre vraiment votre assurance ? Que devez-vous prouver ? Avec Allianz, on fait le point sur les garanties, les démarches à suivre et l’accompagnement proposé. Car face à la violence ou à la ruse, l’assurance ne se contente pas d’indemniser : elle s’adapte et protège concrètement.