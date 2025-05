Cap sur Noël Cap sur Noël

Diffusé le 14/12/2022

Reilly Shore, décoratrice d’intérieur, choisit de se rendre au lac de Mistletoe pour fêter Noël et assister au défilé annuel des bateaux. Alors que le seul hôtel de la ville est complet, Reilly accepte la proposition de Raymond Mitchell et sa fille Emma de séjourner sur leur bateau et de les aider à le décorer. Elle va aussi se dresser contre un projet immobilier sur le port pour sauver la magie de ce lieu dont elle est tombée sous le charme…