Capitaine Marleau S1 E2 - Le domaine des sœurs Meyer

Diffusé le 11/03/2016

Que se passe-t-il sur le domaine des Meyer ? Qui s'acharne sur la famille et pour quelles raisons ? La capitaine Marleau tenter de démêler le vrai du faux, en utilisant des méthodes bien à elle. Coriace, instinctive, elle suit ses différentes pistes, n'excluant aucune possibilité. Malgré le charme certain qu'exercent les membres de cette petite communauté soudée, appartenant à la haute société, la capitaine ne tarde pas à découvrir les rivalités et les tensions existantes derrière l'unité de façade du clan, qui cherche à maintenir les apparences. L'équilibre ne tarde pas à voler en éclat...