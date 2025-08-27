Capitaine Marleau S1 E7 - À ciel ouvert

Diffusé le 25/03/2017

Qui donc voulait la mort de la belle Alexandrine, parachutiste amatrice dont le parachute a été saboté ? Son moniteur Carlos, dont elle était secrètement la maîtresse ? Ou bien sa femme, Clémence, qui aurait agi par jalousie ? À moins qu'il ne s'agisse de Clara, l'ex-femme de Carlos, et qui n'est autre que... la sœur jumelle de Clémence. Deux sœurs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau mais que la haine sépare, à cause de l'amour d'un même homme qui les a trompées l'une et l'autre.