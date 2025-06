Capitaine Marleau S2 E2 - La mémoire enfouie

Diffusé le 06/10/2017

Le corps d'un adolescent est retrouvé, six ans après sa disparition, aux abords d'une ancienne mine d'or. L'assassin du garçon pourrait être son père, Hervé Gerfaut. À l'époque, il avait été accusé, puis condamné et incarcéré, pour le meurtre de son épouse. Gerfaut, qui clame son innocence, s'évade de prison et supplie la capitaine Marleau de lui venir en aide. Tant par humanité que par intuition, celle-ci accepte de le cacher, le temps pour Gerfaut de se souvenir de son passé. C'est le seul espoir qui subsiste pour prouver son innocence et retrouver les assassins de sa femme et de son fils...