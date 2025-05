Capitaine Marleau S2 E3 - Sang et lumière

Diffusé le 10/11/2017

Maggie, ex journaliste anglaise mariée au maire d’un village de Dordogne, a été enlevée et du sang retrouvé dans sa voiture. Marleau enquête dans le village peuplé d’Anglais expatriés et reçoit l’aide malgré elle d’un fin limier de Scotland Yard à la retraite. Tout le monde en voulait à l’exécrable Maggie, comme l’hôtelier local et sa fille. À moins qu’on veuille s’en prendre à son mari, responsable de l’installation d’éoliennes sur la commune ? Mais quand un couvreur est assassiné, après s’être livré à un mystérieux chantage, Marleau décide de se fier à son seul instinct et prendre ses distances avec Scotland Yard…