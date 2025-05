Capitaine Marleau S2 E7 - Ne plus mourir, jamais

Diffusé le 16/10/2018

Le cadavre d'Élise est retrouvé dans la Charente. La capitaine Marleau resserre son étau sur l’imprévisible Isabelle Laumont, sortie, il y a quelques mois, de quinze ans de coma. Or, à son réveil, cette dernière a découvert que l'homme avec qui elle vivait avant son accident a épousé… Élise. Isabelle l'avait engagée pour être la baby-sitter de ses deux enfants, Tom et Aurore. Marleau comprend qu’Isabelle semble être la coupable idéale et qu’elle dérange.