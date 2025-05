Capitaine Marleau S3 E5 - Veuves mais pas trop

Diffusé le 21/02/2020

Alertée par un corbeau mystérieux, Marleau débarque dans une petite ville : un mort a disparu des pompes funèbres chargées de son embaumement. Pas de corps, pas de preuves, pas de preuves, pas de crime ! Mais il en faut un peu plus pour décourager la capitaine Marleau, qui flaire du louche chez le croque-mort et embaumeur, adorable père de famille et charmeur de quelques veuves assez joyeuses. Ce ne sont pas feu leurs maris qui les contrediront, disparus les uns après les autres...