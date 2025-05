Capitaine Marleau S3 E6 - L'arbre aux esclaves

Diffusé le 26/06/2020

Marleau prend des vacances bien méritées en Guadeloupe, où elle retrouve son ami Loïc. Elle espère bien profiter du soleil et de la plage, mais se ravise lorsqu'elle apprend qu'un musicien a été assassiné dans un club. Pour seconder les gendarmes, Marleau n'hésite pas à revoir son emploi du temps et s'intéresse aux dernières personnes qui ont vu la victime. Il s'agit d'Anne Duplessis, championne de voile au caractère bien trempé, et sa fille Océane en proie à de vrais problèmes existentiels...