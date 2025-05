Capitaine Marleau S3 E7 - La reine des glaces

Diffusé le 26/09/2020

La capitaine Marleau enquête sur le meurtre d'une patineuse artistique. La victime, Lucie Engelberg, serait morte à la suite de coups violents. Pourtant, quelques heures plus tôt la jeune femme s'entraînait encore aux côtés d'une autre vedette de spectacle sur glace, Salomé Revel. Cette dernière, qui figure désormais parmi les suspects, semblait appréhender avec angoisse la fin de sa carrière et s'était blessée lors de la répétition. Même si la patineuse fait figure de suspect idéale, Marleau découvre que cette affaire se révèle bien plus complexe. En effet, derrière les rivalités professionnelles se cacheraient en fait des secrets de famille.