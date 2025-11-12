Capitaine Marleau S4 E5 - Morte saison

Il y a un an, Lana a perdu son fils, mortellement percuté par un chauffard qui a pris la fuite. Ce drame a eu raison de son couple, et aujourd'hui elle envisage de refaire sa vie ailleurs. En attendant, elle dirige un restaurant dans une station balnéaire courue. Mais quand Magali, 22 ans, est tuée, c'est elle qui est soupçonnée... Dans cette petite communauté où tout le monde se connaît, les autres suspects sont rares, surtout hors saison. Marleau va devoir mettre au jour les rancoeurs et les haines pour démêler l'affaire.