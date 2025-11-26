Capitaine Marleau S4 E7 - La der des der

Lire la vidéo

Diffusé le 17/12/2022

Un homme s'écroule au cours d'une somptueuse reconstitution en costumes d'un duel sous l'Empire, où les armes étaient censées tirer à blanc. La capitaine Marleau embarque le tireur, un avocat médiatique et flamboyant avec qui elle a de vieux comptes à régler. Ce dernier se prétend innocent, victime d'un accident ou d'une machination, car le mort était son ami. Il est persuadé que les balles ont été changées à son insu, provoquant l'accident mortel. Un nouveau duel commence, cette fois entre lui et la capitaine Marleau, qu'il essaie peut-être de duper...