Capitaine Marleau S3 E1 - Une voix dans la nuit

Diffusé le 29/03/2019

Eva Detrais est animatrice radio sur la Côte d'Opale. Dans son émission, elle est à l'écoute des cœurs brisés. Alors que Chloé, une auditrice, se confie en direct à l'antenne, un coup de feu retentit, et Chloé est retrouvée morte. La capitaine Marleau débute son enquête et comprend rapidement qu'Eva en sait beaucoup plus sur le drame qu'elle ne veut bien l'avouer. Encore faut-il qu'elle parvienne à soutirer des informations à l'animatrice, qui ne semble pas disposée à parler à la police. Marleau met tout en œuvre pour que son enquête se déroule au mieux, malgré le fort tempérament d'Eva...