Capital 12 milliards au soleil : à qui profite le jackpot de la Côte d’Azur ?

La Côte d’Azur, c’est la destination qui bat tous les records de fréquentation, grâce aux vacanciers français mais surtout grâce aux riches étrangers qui raffolent de la Riviera. Les retombées économiques sont spectaculaires : 12 milliards d’euros par an ! Alors qui remporte la mise ? Plages privées, villas de rêve mais aussi campings en bords de mer : quand certains exploitent à fond des emplacements ultra convoités, d’autres font des paris osés ou flirtent carrément avec les limites de la loi. Sur les cent vingt kilomètres de plage de la côte, quand la saison démarre, les exploitants des centaines de plages privées savent que le compte à rebours est enclenché : ils n’ont que quatre mois pour réussir leur saison et rentabiliser leurs énormes investissements. Mais gagner de l’argent quand les clients sont là avant tout pour prendre leur temps et se prélasser au soleil, c’est tout un art, que certains maîtrisent à la perfection ! À Nice (Alpes-Maritimes), la plage mythique Beau Rivage nous a ouvert ses portes. Optimisation des transats, menus et boissons tendances, les tickets moyens des clients vont vous laisser sans voix ! Pas loin, à Villeneuve-Loubet, le maire a soulevé une révolte en mettant fin aux concessions de plusieurs plages, afin de préserver le littoral. Mais certains exploitants sont prêts à tout pour continuer leur activité. Pour répondre à une pression touristique toujours plus forte, des marchés de niche se développent à une vitesse insolente, à commencer par une nouvelle branche de l’immobilier de luxe. À quelques kilomètres du littoral, les « gated communities », ces domaines fermés et sécurisés inspirés de modèles américains poussent comme des champignons. Et le prix, autour de 50 000 euros le mètre carré à l’achat, est loin d’être un problème. À quoi ressemble le quotidien des ultrariches dans ces quartiers protégés ? Qui sont ceux qui travaillent pour eux ? Si tout un pan de l’économie locale en profite (jardiniers, piscinistes, commerçants…), nous avons découvert une communauté d’employés d’origine étrangère qui vit cachée, sous-payée et sans aucun droit.