Capital Action : nos révélations sur l’empire qui fracasse les prix

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Diffusé le 26/04/2026

Action : tous les secrets du discounter qui rend accro les Français Comment Action a-t-il rendu accro tous les Français ? Des millions de clients chaque semaine, déjà 900 magasins et de nouvelles ouvertures toutes les semaines : aujourd’hui, aucun distributeur ne peut se vanter d’être aussi puissant et aussi populaire. Pour la première fois, Capital vous révèle les secrets inédits du champion du discount. Comment ce petit bazar né aux Pays-Bas a-t-il mis au tapis tous ses concurrents ? Action affiche plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, c’est-à-dire plus qu’Ikea (3,5 milliards). Quels sont leurs best-sellers ? Comment arrivent-ils à proposer autant de référence à moins de deux euros ? La qualité est-elle équivalente à celle de leurs concurrents ? Piles, papier toilette, feutres : nous avons tout testé et enquêté sur leurs prix, fixés au centime près. L’objectif : vous donner le sentiment qu’ils sont toujours au plus juste. Mais est-ce vraiment le cas ? Les produits de marque sont-ils vraiment moins chers qu’ailleurs ? Lessive, snacks sucrés : vous allez découvrir que le diable se cache parfois dans les détails, même les plus étonnants. Dans les rayons, 6 000 références cohabitent. Et le secret pour vous donner envie de revenir, encore et encore : c’est la nouveauté ! Les produits sont renouvelés à un rythme infernal. Chaque semaine, 150 nouveautés déboulent en magasin, soit plus de 7 500 nouveautés lancées chaque année. Pour la première fois, nous avons pu filmer la naissance de ces articles qui créent le buzz, de leur conception à leur fabrication. Mais pour vendre au moins cher, Action ne se contente pas d’écouler de la marchandise en volume colossal. Organisation des magasins, méthode de recrutement surprenante, logistique miliaire, les Néerlandais ne font rien comme les autres. Et ils savent parfaitement faire des économies à tous les étages. Leboncoin : comment gagner jusqu’à 3 000 euros par mois ? C’est le plus grand hypermarché de France. Avec 88 millions d’annonces pour des canapés, des frigos ou encore des jeux vidéo, la plateforme française est toujours le royaume incontesté des bonnes affaires. La nouveauté, c’est qu’il est aussi désormais un incroyable moyen de gagner beaucoup d’argent. À condition de savoir miser sur les bons produits. Qu’ils soient particuliers ou professionnels, Capital a enquêté sur les business qui rapportent le plus. Certains se lancent dans des ventes étonnantes, comme les plantes exotiques. D’autres deviennent spécialistes de l’achat-revente, à l’image de Christophe, employé à la SNCF. Il amasse environ 600 euros par mois en revendant des petits trains électriques. Mais sur le site préféré des Français, il n’y a pas que des particuliers qui réussissent. De plus en plus de professionnels se lancent dans l’aventure, comme Inès, 27 ans. À la tête d’une entreprise de déstockage d’électroménager à Limoges (Haute-Vienne), la plateforme lui permet de vendre partout en France et représente aujourd’hui 40 % de son chiffre d’affaires.