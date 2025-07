Capital Airfryer, Thermomix et barbecue : équipez-vous comme un chef !

Qui gagnera la bataille de l'AirFryer ? C’est le dernier appareil électroménager à la mode. L’année dernière, les ventes d’AirFryer ont été multipliées par trois. Sa promesse : moins de calories et de grosses économies. Ce nouveau robot compact frit et dore presque tous les aliments sans matière grasse et en consommant moins d’électricité qu’un four traditionnel. Aujourd’hui tous les fabricants s’y sont mis. Et côté prix c’est le grand écart : de 40 à 230 euros. Que cachent ces différences ? Et comment font les géants Philips, Seb et Ninja pour se différencier des concurrents comme Tristar, le roi des petits prix ? Derrière le succès fulgurant de cet appareil se cache une incroyable bataille industrielle. Capital a retrouvé son duo d'inventeurs, aux Pays-Bas qui ont vendu le brevet à Philips qui en a fait un best-seller. Son Airfryer a depuis été massivement imité par la concurrence. Révélations sur un business ultra-croustillant. Thermomix, Magimix : la guerre des robots de cuisine Il mixe, râpe, tranche, pèse, coupe et cuit : le robot ménager cuiseur a, aujourd’hui, une place prépondérante dans nos cuisines. Face aux fameux Thermomix à 1 299 euros ou à son concurrent direct, le Cook Expert XL de Magimix à 1 399 euros, de nouveaux venus cassent les prix : 369 euros pour le Monsieur Cuisine de Lidl ou encore 359 euros pour le dernier né des robots chez Intermarché. Silencieux, moteur plus puissant, promesse de cuisiner comme un top chef… les arguments pour gagner cette bataille entre fabricants se multiplient. Les robots à petits prix sont-ils à la hauteur ? Et peuvent-ils vraiment rivaliser avec les stars du marché ? Barbecue : les rois de la grillade se mettent à table Trois Français sur quatre possèdent aujourd’hui un barbecue ou une plancha ! Ils sont devenus le gage d’un repas chaleureux en famille ou entre amis. De quoi aiguiser l’appétit des fabricants qui rivalisent d’idées pour s’imposer sur nos terrasses ou dans nos jardins. Si le prix moyen d’un tel appareil tourne autour de 90 euros, on en trouve à tous les prix. Des plus sophistiqués à 3 000 euros, aux moins onéreux, autour de 20 euros. Acheter les plus chers, est-ce la garantie de réaliser de meilleures grillades ? Et peut-on faire confiance aux barbecues premiers prix ? Entre impact de la météo et concurrence saignante, Capital vous dévoile les coulisses brûlantes de ces rois de la grillade qui dès l’arrivées des beaux jours, se livrent à une guerre à couteaux tirés. Cuisine d’extérieur : vos barbecues ou planchas ont de la compagnie ! C'est la nouvelle tendance qui s’invite dans nos maisons : la cuisine d’extérieur. Un ensemble complet autour d’un univers grillade avec plan de travail, évier, tiroirs de rangements, frigo et pourquoi pas, four à pizza ou tireuse à bière ! Cette nouvelle passion des Français a inspiré les fabricants de plancha ou de barbecue. Tous ont créé leurs gammes en kit ou prêts à l’emploi, selon ses envies et de son budget. Car évidemment, tout cela a un prix : comptez minimum 500 euros pour les premiers modèles et jusqu’à plus de 20 000 pour un ensemble toutes options ! Discounters ou créateurs design, comment les fabricants se distinguent-ils pour vous attirer dans un marché en croissance de 15 à 20 % par an ? Et est-ce plus économique d'acheter des modules prêts à poser plutôt que de faire fabriquer, sur mesure, une cuisine d’extérieur par un artisan ?