Capital Apéro : les nouveautés qui enflamment vos soirées

Diffusé le 22/06/2025

Tartinables : ils font mousser vos apéros ! Houmous, guacamole, tarama, tapenade… À la table de l’apéro, les tartinables font désormais de l’ombre aux chips et saucissons ! Plus de variétés, réputées plus saines, ces mousses ont déjà conquis deux tiers des Français et dans les rayons, les références explosent. En tête, la marque Blini, solide leader avec 38 % de part de marché. Mais d’autres acteurs se battent pour figurer sur votre table. Il y a les conserveries historiques, comme Henaff et La Belle-Iloise, mais aussi les marques de distributeurs. Chacun y va de son offre originale. À base de fromage, de légumes ou d’autres saveurs étonnantes, ils jouent aussi sur les couleurs et les saveurs. Enquête sur les tartinables, ces nouveaux incontournables d’un apéro réussi ! Four à pizza : la nouvelle star de l’apéro Avec sa cuisson en moins de 90 secondes, comme dans un vrai restaurant italien, le four à pizza est en passe de ringardiser notre bon vieux barbecue. En quelques années, le marché a explosé avec des ventes multipliées par cinq. Inventeur du four à pizza, Ooni a débarqué en France il y douze ans avec des appareils à moins de 400 euros. Mais n’allez pas croire que l’enseigne vient d’Italie. C’est surprenant mais les concepteurs du premier four à pizza domestique sont écossais ! En exclusivité, la marque nous a ouvert les portes de son usine à Edimbourg. Pour rattraper leur retard, tous les concurrents tentent de se démarquer : tout électrique chez les Australiens de Sage ou option charbon pour Weber, le roi du barbecue. Les deux marques se sont affrontées durant 10 jours lors de la Foire de Paris. Pour s’équiper à moindre coût, il existe aussi des solutions avec des modèles à moins de 100 euros fabriqués en Chine qui promettent également la cuisson parfaite. Mais que valent vraiment ces appareils low-cost ? Chips, sauce et piment : quand le spicy met le feu à nos apéros Chips, sauces, fromages ou nuggets : les saveurs épicées envahissent les rayons et électrisent nos apéros. Venue des États-Unis et dopée par les réseaux sociaux, la tendance « spicy » s’impose partout dans nos supermarchés. Lay’s cartonne avec sa gamme « Max Strong », Pringles enchaîne les productions « hot » et même l’incontournable Apéricube surfe sur la tendance épicée pour renouveler sa gamme. Pour les marques, le piment est un ingrédient magique : une simple note épicée est capable de relancer les ventes et même de justifier un prix plus élevé. Une chips spicy est vendue jusqu’à 40 % plus chère qu’une version nature. Même effet sur les sauces : un ketchup « chili » grimpe à 2,99 euros quand le classique plafonne à 2,49 euros. Alors que contiennent vraiment ces produits épicés ? Généralement, très peu de piment. Un extrait d’arôme suffit à faire monter la température et le prix ! Alors, que paye-t-on vraiment quand on veut mettre le feu à son palais ? Des marques artisanales françaises misent sur des recettes authentiques dont elles gardent jalousement le secret avec leurs piments cultivés en France.