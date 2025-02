Capital Argent du couple : à la maison qui est vraiment le patron ?

Diffusé le 09/02/2025

Régler l’addition au restaurant, remplir le caddie toutes les semaines, renouveler la garde-robe des enfants ou choisir un modèle de voiture : dans la vie de couple, les questions d’argent sont omniprésentes et pourtant tabou. Et pour cause, l’argent est une des premières sources de conflit au sein du couple ! Qui dépense quoi ? Qui dépense trop ? Celui qui gagne le plus a-t-il la main sur les décisions ? En cas de séparation, qui repart avec la part du lion ? Pendant un an, notre équipe a mené l'enquête sur ce sujet sensible qui détermine une bonne part de notre existence. Comment bien gérer son budget et ne pas se faire léser au fil du temps qui passe ? Des couples et des familles nous ont ouvert leurs portes et leurs comptes bancaires, à toutes les grandes étapes de leurs vies : rencontre, mariage, achat d’une maison, séparation, retraite. Nos révélations vont vous surprendre ! Pour leur mariage à Grasse (Alpes-Maritimes), Fanny et Thierry ont choisi de partager tous les frais. Ils gagnent à eux deux près de 4 000 euros par mois. Le soir du jour J, la fête bat son plein. Mais tranquillement assis à table, les anciens savent : l’avenir ne sera pas toujours rose et les questions d’argent seront forcément sources de conflit. Comme 63 % des Français, Manon et Romuald, parents de deux enfants qui vivent dans la Sarthe, ont fait le choix de mutualiser leurs revenus sur un compte commun : 3 200 euros tous les mois. Mais est-ce vraiment la meilleure manière de gérer son budget et les envies de chacun ? Manon est plutôt du genre panier-percé, alors que son mari est un adepte de la rigueur. Un expert a analysé leurs dépenses et le couple est tombé des nues en découvrant le résultat. Alors qu’ils devraient réussir à mettre de l’argent de côté, c’est mission impossible. À qui la faute ? Courses, crédit, animaux, passions personnelles : qui plombe le budget ? Et comment y remédier ? Thouraya, Hamdi et leurs trois enfants vivent à Corbas (Rhône) et le couple connaît une sacrée baisse de revenus depuis que Thouraya a décidé de travailler à temps partiel pour s’occuper des enfants le mercredi. Une situation classique : plus les couples ont d’enfants, moins les femmes travaillent ! Et l’écart de revenus entre hommes et femmes se creuse : 22 % d’écart avec un enfant, 29 % après le deuxième et 43 % après le troisième ! Mais combien vaut le travail domestique qu’elle accompli tous les mercredis ? Nous avons fait les calculs avec eux : 620 euros par mois pour ses fonctions de cuisinière, chauffeure, agent d’entretien et aide aux devoirs. Une somme qu’elle ne touchera pas, et en plus son salaire a diminué tout comme sa retraite. Alors à quel point les femmes payent-elles le fait d’avoir des enfants ? Et quand l’histoire d’amour se termine, qui part avec quoi ? Nous avons enquêté sur les conséquences financières des ruptures. Au moment d’une séparation, tout le monde y perd, mais les femmes bien plus que les hommes. En cas de divorce, comment les avocats évaluent la valeur des années de mariage ? C’est quoi le coup du “pot de yaourt”, qui peut vous ruiner après des années de concubinage ? Et la pension de réversion, vous connaissez ? Tendez l’oreille, c’est une info qui vaut des milliers d’euros. Christiane, veuve depuis six ans, nous explique comment elle profite pleinement de sa retraite, avec 2 100 euros de revenus chaque mois.