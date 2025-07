Capital Au camping ou à la plage, mon confort à tout prix !

Accessoires de plage : ils vont révolutionner votre été ! Chariot de plage, canapés pliables ultraconfortables ou aquashoes : finie l’époque où l’on partait bronzer, les bras légers, avec une simple serviette à l’épaule. Aujourd’hui, les Français veulent du confort, n’hésitent plus à s’équiper comme des rois et installent des campements sur le sable. Quels produits vous feront rêver cet été ? Et où les acheter au meilleur prix ? Chez Decathlon, des dizaines d’équipes planchent toute l’année sur le futur succès de l’été. Au cœur de leurs laboratoires d’innovation, découvrez les nouveautés qui feront bientôt fureur sur la plage, ou pas ! Coûts optimisés au centime près et produits fabriqués à grande échelle, grâce à cette stratégie, Decathlon parvient à proposer des prix tellement agressifs que les enseignes rivales ont du mal à s’aligner. Mais parfois, il suffit d’avoir la bonne idée ! Les bazars de plage se bagarrent pour garder une longueur d’avance et souvent ils ont du flair. À l’image de Christophe et Linda Tisopulot, installés à Marseillan (Hérault). Cet été, ils ont tout misé sur le chariot de plage. Un nouvel incontournable, chouchou des familles, qu’ils proposeront à tout petit prix. Dans leur manche, un sacré atout : Safari Sub. Ce grossiste en articles de plage embauche un Français qui fait le tour du monde pour dénicher les nouveautés. Mais pour les starts-ups françaises qui rêvent de décoller, pas le choix, il faut révolutionner le marché ! C’est le pari de Pacosoleil, une entreprise déterminée à faire adopter un autre modèle de chariot très pratique et dont la particularité est de combiner cinq accessoires de plage en un seul. Confortables, pratiques et pas chers, quels seront les accessoires vedettes de l'été ? Et comment leurs fabricants se battent-ils pour vous les faire acheter ? Villas grand luxe, mobil-homes suréquipés : au camping comme à l’hôtel ! Le camping reste la star incontestée de l’été : 120 millions de nuitées l’an dernier. Et pour battre ce record, tout le secteur adopte la même stratégie : la montée en gamme. Les clients en veulent toujours plus : plus d’animations, plus de toboggans et surtout plus de confort ! Les mobil-homes avaient déjà colonisé les terrains mais maintenant place à la surenchère. À Saint-Raphaël (Var), Aurore Laroche n’en finit plus de réinventer le camping fondé par ses parents. Elle possède déjà des mobil-homes grand luxe, mais elle va encore plus loin cette année en lançant des villas privées ! Piscine chauffée, lit king size et un jardin rien que pour soi. Alors que cela était encore inimaginable il y a dix ans, aujourd’hui les clients se battent pour réserver. Mais ces clients prêts à payer plus de 3 000 euros la semaine ont de sacrées exigences. Qu’il s’agisse d’Homair, Sunêlia ou Sandaya, tous les géants du secteur adoptent cette stratégie. Reste à relever un défi : quand on propose plus d’espace et plus d’équipement, comment ne pas faire exploser les prix tout en maintenant sa rentabilité ? Nous avons enquêté sur leur nouveau business model, plein de surprises à la clé. Près de Béziers (Hérault), Thierry Poirot, un propriétaire indépendant, tente de rester dans la course. Pour louer ses 800 emplacements cet été, il a choisi l’originalité en misant sur un nouveau concept en vogue : les lodges, ces immenses toiles de tente version safari mais avec tout le confort moderne s’arrachent.