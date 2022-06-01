Capital Camping et club : enquête sur les nouvelles formules all inclusive à 2 000 euros

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Diffusé le 26/07/2026

Et si vous partiez une semaine en famille, en France et en « all inclusive » pour moins de 2 000 euros ? Tenir cette promesse, c’est le nouveau défi de tous les géants des vacances. Parcs aquatiques, restaurants spectaculaires et même des shows à l’américaine : l’heure est à la surenchère. Qui vous en offrira le plus au meilleur prix ? La révolution se prépare dans les campings. Ils étaient déjà les rois des toboggans et des animations mais pour rester dans la course, ils se lancent à leur tour dans les formules « all inclusive ». Mais proposer un service de restauration à volonté, c’est un tout nouveau métier et surtout de grosses dépenses. Ceux qui se lancent arriveront-ils à transformer l’essai ? Au Nai’a Village de Barcarès (Pyrénées-Orientales), le patron teste un tout nouveau « pass restauration », mais aussi des shows XXL avec des vedettes comme Lââm et Ménélik. L'objectif : séduire les clients de ses concurrents locaux ! Au camping du Château en Vendée, on joue carrément la carte du parc d'attractions. Le patron s'apprête à inaugurer le plus grand toboggan de France dans son camping, un investissement de deux millions d'euros. Et en plus, il vient de lancer un concept qui permet de profiter de deux campings attenants. Face à cette nouvelle concurrence, Belambra, le leader des clubs de vacances en France, lance sa riposte. Dans ses 44 établissements, il revoit toute sa stratégie avec des chambres plus grandes, de nouveaux services et une offre de restauration entièrement revue. Mais sa contrainte est de ne pas augmenter les prix, au risque de décourager de nombreuses familles. Et côté tarifs, un autre acteur attaque fort. C'est même le champion historique des prix bas, les Villages Vacances Familles. Forte de ses 90 centres en France, l'association VVF, créée en 1959, propose des séjours à prix cassés, pour tous. Les tarifs sont même modulés en fonction du quotient familial. Mais pour faire tourner les établissements, les recettes historiques doivent être mises au goût du jour. Chantier de rénovation, nouveaux buffets à volonté et activités originales négociées sur les territoires : l'association déploie les grands moyens. Dans cet univers très concurrentiel, maintenir des tarifs low-cost tout en ayant une offre attractive est un sacré défi.