Capital Castorama - Leroy Merlin : bataille de nouveautés pour votre jardin !

Diffusé le 27/04/2025

Plantes, pergolas et barbecues : Castorama s’attaque à votre jardin ! Longtemps cantonné à l’univers du bricolage, Castorama se réinvente ! L’enseigne mise tout sur l’aménagement extérieur pour conquérir l’énorme marché des terrasses et jardins. Pour grapiller des parts de marché au géant Leroy Merlin, la stratégie est claire : nouveaux produits, nouveaux matériaux et grosses promos ! À Dardilly (Rhône), comme dans les 90 Castorama de France, les clients se ruent sur les clôtures Klikstrom, un nouveau modèle clipsable développé en marque distributeur par l’enseigne pour casser les prix. Mais pour les vendeurs, le rayon star c’est la pergola. Avec des prix autour de 3 000 €, c’est l’assurance de rentrer une grosse part du chiffre d’affaires. Mais comment convaincre les clients de dépenser une telle somme ? « Casto-stages » pour apprendre à tout monter soi-même, démonstrations alléchantes des nouvelles planchas avec chef cuisinier et promos XXL : tout le personnel est sur le pont car le printemps est la période où ils ne peuvent pas se louper. L’univers du jardin représente à lui tout seul près de 30 % du chiffre d’affaires de l’année et, sur ce terrain, Castorama fait face à des concurrents bien installés : Jardiland, Truffaut et même de nouveaux destockeurs. En avril, plus d’un foyer sur deux achète de nouvelles plantes pour son jardin. Au Cannet (Alpes-Maritimes), l’enseigne a installé une pépinière géante. Aux côtés des incontournables géraniums et dipladenias, des arbres méditerranéens ultra-tendance. Citronniers, oliviers : comment Castorama arrive à les proposer à prix cassés ? Dans les dédales de la pépinière, même les clients les plus raisonnables finissent par craquer : pots, engrais, terreau… les achats additionnels font grimper le panier moyen et les marges de Castorama ! Face à ces concurrents, Casto est-il en train de réussir sa mue ? Enquête sur la grande bataille du jardin. Un jardin de rêve sans se ruiner et sans se fouler C’est une passion bien française : 8 foyers sur 10 pratiquent le jardinage chaque semaine. Et pour faire rêver les voisins avec un beau jardin et une pelouse digne d’un stade de foot, il faut d’abord être bien équipé. Le nouveau produit qui fait rêver, c’est le robot-tondeuse : 17 % de croissance l’année dernière. Sa promesse : s’occuper de votre pelouse sans même avoir besoin de le surveiller. Vendu autour de 800 euros, une dizaine de fabricants se partagent le marché. Gardena, le géant allemand et leader du marché, nous a ouvert les portes de ses usines outre-Rhin. Vous allez découvrir comment la marque allemande dépense des millions d’euros pour inventer des robots toujours plus performants. Face à lui, des concurrents venus de Chine comptent bien rafler la mise en cassant les prix. Yard Force débarque sur le marché français avec des modèles à 300 euros. Mais que valent ces versions low-cost ? Une belle pelouse c’est aussi le choix de la bonne graine, celle qui poussera et résistera à n’importe quelle température. Après les épisodes successifs de canicule, les professionnels du secteur misent sur des nouvelles graines garanties « anti-sècheresse ». Kikuyu, Zoysia, Ibiza : ces pelouses d’un nouveau genre pourraient bien gagner du terrain. D’autant qu’elles disposent d’un argument choc : diviser par deux votre facture d’eau.