Capital Cocorico : à qui profite la marque Made in France ?

Lire la vidéo

Diffusé le 17/11/2024

Alimentation : comment être sûr de manger 100 % français ? « Fabriqué en France », « Élaboré en France », « Ingrédients de nos régions » : dans les rayons de nos hypermarchés, la promesse de consommer bien de chez nous est partout. Des plats préparés au rayon épicerie en passant par les produits frais, sur les emballages, impossible de louper les drapeaux bleu-blanc-rouge. Il faut dire que le made in France fait vendre : plus de six consommateurs sur dix affirment que l’origine nationale est un critère déterminant pour leurs achats. Mais cet affichage tricolore garantit-il vraiment la provenance de nos produits ? Vous allez découvrir comment certains industriels trichent pour créer la confusion et induire le consommateur en erreur… Une pratique marketing qui a nom : le french-washing. Pire, prêts à tout pour augmenter leurs marges, des grossistes en fruits et légumes maquillent carrément la provenance de produits importés en falsifiant les étiquettes. Une fraude massive qui peut leur rapporter des centaines de milliers d’euros ! Sephora : l'incroyable succès de la beauté à la française Comment un modeste magasin de Limoges (Haute-Vienne), né il y a 55 ans, est-il devenu la référence mondiale incontestée de la beauté ? Sephora, c’est aujourd’hui un concept star qui s’exporte dans le monde entier, en emportant dans ses valises des dizaines de marques françaises qui ont explosé. 3 000 boutiques dans 35 pays, 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires : quelles sont les clés d’un tel succès ? En magasin, elles n’ont pas leur pareil pour vous sublimer et faire chauffer le tiroir-caisse. De la « Sephora Academy » aux allées des magasins, vous allez découvrir les techniques surprenantes des conseillères beauté pour vous faire acheter. Un des coups de génie de l’enseigne, c’est l’invention des « bars » en magasin. Maquillage, cheveux, sourcils : il y en a pour tout le monde. Et si vous vous asseyez, les conseillères sont sûres de remplir votre panier ! Pour proposer des petits prix très attractifs, l’enseigne a même inventé sa propre marque, à l’image des marques distributeurs en supermarché. « Sephora Collection », c’est le secret le mieux gardé de l’enseigne et une formidable source de rentabilité : près d’un quart de son chiffre d’affaires. Comment est-elle parvenue à rivaliser avec les plus grands noms du secteur ? Pour beaucoup de jeunes marques françaises de cosmétique, être vendue chez Sephora est un graal. A la clé, jackpot assuré. Alors qui seront les prochains heureux élus ? Du « Made in France » à prix cassé : impossible n’est pas français ! Une brosse à dent « Made in Picardie » à moins d’1 euro, le Slip Français qui casse ses prix et des produits d’entretiens normands ultra-compétitifs et écolo : chez les industriels stars du Made in France, c’est opération branle-bas-de-combat. S’ils veulent sauver leur peau, les entrepreneurs qui ont fait le pari de produire chez nous doivent désormais gagner la bataille du prix ! Pendant plusieurs mois, nous avons suivi Le Slip Français, mais aussi le géant français de la brosse à dent et une nouvelle entreprise de produits ménagers dans leur combat pour produire en France mais moins cher. Quelles méthodes originales vont-ils déployer ? Changement de modèle, nouvelle usine et systèmes de financement originaux : relèveront-ils le pari du Made in France à prix accessible ?