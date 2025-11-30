Capital Folie fiscale : quand le travail ne paie plus, les solutions pour s’en sortir

Lire la vidéo

Diffusé le 30/11/2025

Folie fiscale, prix délirants : pourquoi tout augmente sauf vos salaires ? 500 euros, c’est la somme qui manquerait à la majorité des Français pour finir le mois. En 2024, un foyer sur deux a même été à découvert au moins une fois dans l’année. Comment expliquer que le travail ne paie plus ? Voiture, électricité, santé, ces dépenses explosent et font plonger vos finances dans le rouge. Mais surtout, nos revenus sont plombés par un festival de taxes. Jamais l’écart entre le salaire brut et le net n’a été aussi important. Pourtant, des patrons ont trouvé des solutions étonnantes pour mieux payer leurs salariés, en déjouant les pièges de la fiscalité. Et si finalement les retraités étaient ceux qui s’en sortaient le mieux ? Faut-il attendre l’âge de la retraite pour ne plus se serrer la ceinture ? Une partie de la nouvelle génération est convaincue d’avoir trouvé la parade. Et ce n’est pas en travaillant ! Pour eux, la clef c’est d’investir dans l’immobilier. Avec des revenus quatre fois moins taxés que ceux du travail, la tentation de crier « ciao patron » est grande. 500 euros de plus par mois : le jackpot des applis ! Et si vous pouviez gagner de 200 à 1 500 euros de revenus complémentaires chaque mois, sans patron et sans contrainte d’emplois du temps ? Des milliers de Français ont une longueur d’avance et vous allez être étonné par leurs techniques. Vinted, Tut Tut ou Momox, comment les exploiter au mieux pour gagner gros ? À Brest (Finistère), Hugo 21 ans arrive à gagner 1 500 euros chaque mois grâce à Vinted. Sa technique : utiliser l’image imaginaire d’une belle blonde qui lui permet d’écouler des quantités incroyables de vêtements. À Nîmes (Gard), Aline arrive à rembourser ses frais d’essence tous les mois, grâce à une nouvelle appli, Tut Tut. Elle livre des petits colis sur ses trajets quotidiens pour 200 euros par mois. Derrière tous ces nouveaux outils, des patrons qui ont compris que tout pouvait se monétiser. À l’image de Momox, le géant européen de l’achat-revente du livre d’occasion. Revendre ses bouquins, d’un simple clic sur son téléphone, il fallait y penser. Et ça cartonne : 375 millions d’euros de chiffre d’affaires ! Enquête sur le jackpot, à portée de clic. Jobs, immobilier, pouvoir d’achat : quelles villes vous en donnent le plus ? Et s’il suffisait de déménager pour gagner en pouvoir d’achat ? Cette promesse, de nombreuses villes en ont fait leur devise : « Venez vivre le grand Armor », « Bourgogne-Franche-Comté, c’est franchement bien ! ». Les slogans font sourire, mais la bataille est bien réelle ! Il y a les rois de l’immobilier pas cher comme Saint-Brieuc (Côte d’Armor). À 2 000 euros le mètre carré, on peut s’offrir une maison en bord de mer pour 200 000 euros. Après avoir perdu des habitants pendant cinquante ans, la ville et ses burgers à la coquille Saint-Jacques attirent désormais 1 000 nouveaux habitants par an. Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) mise tout sur l’emploi. La ville se veut championne de la réindustrialisation, sur l’ancien site Kodak. Mais cela suffit-il pour séduire les actifs ? Dans ce petit jeu de l’attractivité, un lieu parvient à mettre tout le monde d’accord. Montpellier (Hérault) fait un retour en force : 8 000 nouveaux arrivants par an ! Des familles attirées par les 300 jours de soleil annuel mais surtout par les nombreux services municipaux, sources d’économies. Mutuelle santé négociée par la mairie, transports entièrement gratuits : découvrez comment la septième ville de France s’y prend pour soulager vos dépenses.